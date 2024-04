“Penso sia un grande parac*lo”. Amici, scoppia il caos! Tutti contro Mida

Nell’ultima puntata di Amici, durante il daytime, gli allievi sono stati chiamati a selezionare le loro esibizioni preferite, sottoponendole poi al giudizio di ex concorrenti eliminati durante il serale. Martina ha ricevuto l’elogio di essere cresciuta e molto emozionante nelle sue performance, mentre Petit, Marisol, Holden, Dustin e Sarah hanno ricevuto complimenti unanimi dai loro ex compagni.

Tuttavia, l’atmosfera è diventata tesa quando è stata valutata l’esibizione di Mida, che ha proposto una versione di “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni. Due ex allievi hanno criticato pesantemente la sua interpretazione.

Lil Jolie ha espresso la preferenza per uno stile più urbano e meno interpretativo, mentre Nicholas Borgogni ha puntato il dito contro Mida, definendolo un “grande parac***” e criticando sia il suo lato artistico che comportamentale. Nicholas ha sottolineato una serie di episodi che lo hanno fatto dubitare della vera natura di Mida, aggiungendo che avrebbe agito diversamente in determinate situazioni. Questo duro attacco ha lasciato Mida visibilmente risentito, tanto da abbandonare le scalette.

Amici 23: gli ex allievi giudicano, ma Nicholas Borgogni fa scalpore contro Mida

La puntata ha proseguito con domande ai giudici per un giorno sui concorrenti in gara. Le opinioni erano variegate, ma c’è stata un’unanimità nel considerare Mida come possibile candidato all’eliminazione.

Per quanto riguarda i potenziali finalisti, gli ex allievi hanno nominato i loro preferiti, evidenziando una varietà di opinioni. Allo stesso modo, i giudizi sul vincitore della categoria ballo e canto hanno mostrato una distribuzione eterogenea dei voti, con alcuni concorrenti che hanno raccolto più preferenze di altri.

Infine, la domanda cruciale su chi merita di vincere il programma ha visto Petit ricevere la maggioranza dei voti, seguito da Dustin e Marisol. Petit, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per il sostegno, manifestando la sua incredulità per l’entusiasmo dimostrato nei suoi confronti.