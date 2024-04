Paura per Simona Ventura a Citofonare Rai 2: la conduttrice conduce con mezzo volto bloccato

Simona Ventura ha fatto preoccupare i fan quando ha aperto la nuova puntata di Citofonare Rai 2 con mezza faccia bloccata. La conduttrice del noto programma del servizio pubblico ha avvertito il cameraman di poterla riprendere anche a piano americano e poi rivolgendosi ai telespettatori ha fatto sapere di avere metà faccia bloccata. Infatti, la donna ha dichiarato in diretta tv: “Niente di che. E’ il freddo, mi sto curando”. Un problema di salute che ha fatto preoccupare moltissimo i fan di Simona Ventura che non vedono l’ora di vederla sposa accanto a Giovanni Terzi. Proprio quest’ultimo ha inviato un messaggio di pronta guarigione alla compagna dichiarando: “Sono ogni giorno che passa onorato di essere il tuo fidanzato. Ti amo”.

Simona Ventura compare con metà viso bloccato a Citofonare Rai 2

Grande paura per Simona Ventura che è comparsa in televisione con metà del viso bloccato. Per l’occasione, la conduttrice non ha perso il sorriso, tanto da rassicurare i telespettatori. La donna ha detto: “E’ assolutamente transitoria. Mai mollare”. La donna ha spiegato di aver mezza faccia bloccata con la schiettezza ed ironia che l’ha sempre contraddistinta. La conduttrice ha tolto il regista di Citofonare Rai 2 dall’imbarazzo, tanto da informarlo che può riprenderla anche a piano americano. Nel frattempo, le immagini del volto della donna hanno fatto il giro del web, tanto che molti utenti si sono allarmati domandandosi cosa le fosse successo.