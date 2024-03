Passio Domini: mostra di pittura a Manfredonia

Non solo è una novità ma sopratutto una mostra pittorica di grande qualità quella in esposizione, in questi giorni, realizzata dal pittore autodidatta sipontino Paolo Di Candia, rappresentante la passione di Cristo, presso la sede degli “Amici del Presepio” di Manfredonia, in via San Lorenzo 116.

Sulle pareti dell’Associazione, fanno bella mostra di sé, tele pittoriche che riproducono quasi pedissequamente e con dovizia di particolari ed in ciò appunto, rileva la bravura dell’artista, scene della passione di Cristo, quali: “La Cattura nell’orto”, “La Flagellazione” e “La Deposizione”, realizzate nei primi anni del 1600 da uno dei geni più stravaganti ed amati della pittura italiana, tale Michelangelo Merisi di Caravaggio.

Non solo Caravaggio, riprodotti anche capolavori pittorici di artisti del calibro di Peter Paul Rubens, Simon Vouet tutti del 1600 nonché Ludovico Carracci, tele esposte in giro nei più famosi musei del mondo.

Una passione, quella di Paolo, nata nella sua infanzia ma coltivata negli anni e tradotta in realizzazioni pittoriche di tutto rilievo. Un mese circa per la realizzazione di ogni tela, dedicando alla sua grande passione, due ore al giorno, quelle della prima mattinata, condizioni ottimali per quella concentrazione e dedizione che hanno prodotto, una mostra pittorica di grande qualità che l’artista tiene a precisare, non è in vendita e fa parte di una sua collezione privata.

Una “Passio Domini” non solo religiosa e spirituale ma rappresentata quest’anno dalla eccezionale mostra pittorica di Paolo Di Candia che, provocatoriamente, meriterebbe una recensione ed un plauso da parte di Sgarbi, notoriamente grande appassionato del noto artista Caravaggio.

La mostra è aperta al pubblico sino al 31 marzo ed è assolutamente da visitare per ammirare i capolavori dell’arte italiana, questa volta riprodotti in loco dal bravo artista sipontino Paolo Di Candia.

di Antonio Castriotta