Palmese-Manfredonia, attesa per la decisione sul ricorso

Oggi è il giorno X per la decisione sul ricorso di Palmese e Manfredonia per il -1 inflitto alle due società, insieme alla sconfitta a tavolino.

Decisione apparsa esagerata a tanti per un match sospeso dopo un malore ad un tifoso di casa, poi trasportato in ospedale.

Per la Palmese, già matematicamente salva, l’accoglimento del ricorso potrebbe essere inifluente, ma per il Manfredonia è quasi decisivo quel punto sottratto per distanziare la zona playout di 3 punti (oggi sono 2) e potenzialmente 4, in caso di recupero della gara sospesa sul risultato di 2-2.