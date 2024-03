Nuova scoperta di auto cannibalizzate da parte della Civilis

ULTIMA ORA: questa mattina sulla strada provinciale 80 che da Macchia Rotonda frazione di Manfredonia, porta verso l’ETA Marcegaglia la pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali della Civilis di Manfredonia del Comandante Giuseppe Marasco hanno scoperto un nuovo, abbandono di balloni rifiuti speciali (vedi foto)

sempre sulla stessa strada nei pressi dell’Eta Marcegaglia in un casolare abbandonato trovate due automobili rubate, cannibalizzate, sui rifiuti il Comandante Marasco ha subito allertato il 1515 Carabinieri Forestali e inviato posizione e foto a chi di competenza, mentre per le carcasse auto rubate e cannibalizzate è intervenuta una volante del 113 Commissariato di Manfredonia per gli accertamenti alla fine è stato chiamato il carro attrezzi dell’Aci Pasquale Rinaldi custode giudiziario di Manfredonia (foto)

Il Comandante Marasco invita il Governo, il Prefetto il Questore di Foggia affinché immediatamente aumentano gli operatori del Commissariato servono più agenti, dei Carabinieri e soprattutto della Polizia Locale di Manfredonia.