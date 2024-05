Apre a Foggia il nuovo Famila Superstore: 47 assunzioni

Apre a Foggia il Famila Superstore del Gruppo Megamark: più di 8 milioni l’investimento e 47 assunzioni

Il punto vendita, realizzato secondo i dettami della sostenibilità ambientale, è il trecentesimo Famila in Italia

Novità assoluta il Bistrò Famila con cucina visiva

Foggia, 16 maggio 2024 – Apre a Foggia il nuovo Famila Superstore, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365 presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria.

L’apertura, per un investimento di più di 8 milioni di euro e 47 nuove assunzioni, rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.

Il superstore, ubicato in Viale Ignazio d’Addedda 2/F, è il trecentesimo Famila in Italia ed è stato realizzato secondo i dettami della sostenibilità ambientale: in particolare, sono stati previsti un impianto fotovoltaico che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico.

Novità assoluta è il Bistrò Famila, uno spazio interno al punto vendita wi-fi free pensato per offrire alla clientela un servizio che spazia dalla colazione, con caffè 100% arabica, alla pausa pranzo con una vasta scelta di piatti pronti e cucinati al momento, realizzati all’interno della cucina visiva con prodotti freschi e stagionali.

«Siamo davvero felici di portare anche a Foggia un punto vendita di ultima generazione – spiega il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale e pensato per offrire ai clienti una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze».

La nuova struttura, di circa 1.500 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio con circa 130 posti auto. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria; nel reparto ortofrutta un vasto assortimento di frutta e verdura, anche biologica, oltre a confezioni salva igiene pronte da gustare e cucinare; in gastronomia prodotti gourmet ed eccellenze nazionali e locali garantite DOP e IGP; in panetteria produzione in loco di pane e focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata e in macelleria un vasto assortimento di carne selezionata e controllata oltre che piatti pronti da cuocere. Ad arricchire l’offerta anche un reparto forneria e cucina con un’ampia varietà di piatti gastronomici pronti e specialità ittiche da asporto. In un angolo enoteca, con cantinetta refrigerata, disponibili anche una selezione di vini e birre pregiate. Ampio spazio, inoltre, è dedicato a una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti proteici, per vegetariani e a tutta la linea di prodotti etici a marchio IAMME, coltivati nel rispetto dei diritti dei lavoratori per dire stop al caporalato.

Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.