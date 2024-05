Foggia, particolare attenzione alle devianze minorili. “Genitori si scusano per condotta di un 13enne con la Polizia”

La Polizia di Stato nello svolgimento delle attività di Istituto, pone particolare attenzione all’universo minorile ed alle connesse situazioni di devianza.

In particolare, nei giorni passati, gli organi di informazione hanno riportato la notizia del danneggiamento di un distributore automatico di alimenti e bevande occorso nella zona centrale della città.

Gli approfondimenti investigativi hanno portato a focalizzare l’attenzione su un gruppo di minori.

Prima che si giungesse ad una formale contestazione del reato, un genitore si è recato spontaneamente in Questura per scusarsi della condotta del figlio minore di 13 anni e, quindi, non imputabile.

Il Questore ha molto apprezzato il gesto pieno di civismo e l’esemplare condotta posta in essere dal genitore del ragazzino.

Alcuni mesi addietro una simile collaborazione portò ad individuare un gruppo di giovanissimi che aveva danneggiato numerosi autobus con il lancio di pietre.

Nello scorso fine settimana i poliziotti impegnati nel controllo notturno del centro cittadino hanno proceduto nei confronti di un altro minore coinvolto in un’aggressione ad un altro giovane.

A carico del predetto, il Questore ha emesso due distinti provvedimenti preventivi, anche in considerazione del comportamento tenuto nei confronti dei poliziotti e dei precedenti di polizia. Nello specifico, al minore è stato notificato un “Avviso Orale” ed un DACUR per la durata di due anni, che gli preclude l’accesso alle piazze centrali di Foggia.

In breve tempo si provvederà ad emettere altri provvedimenti interdittivi a carico di minori.

Foggia, 16 maggio 2024