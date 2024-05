Manfredonia, come rimediare a un paese guasto (Oasi Laguna del Re)

Il Centro Studi Naturalistici annuncia con piacere una nuova iniziativa culturale che si svolgerà sabato 11 maggio dalle ore 17.00 nell’incantevole cornice dell’Oasi Laguna del Re, a Siponto (Manfredonia), con la partecipazione di Trifone Gargano, docente universitario con una vasta esperienza nell’insegnamento della letteratura italiana e della didattica linguistica, autore di numerose pubblicazioni sulla letteratura pop e da sempre impegnato nell’ambito dell’educazione civica e culturale con le sue partecipazione a numerose trasmissioni televisive e serate nelle piazze e nei teatri.

Al centro dell’evento, dal titolo “ Come rimediare a un paese guasto – Viaggio nella natura tra letteratura e canzoni pop”, che si prospetta come un’esperienza coinvolgente e illuminante per tutti coloro che amano la cultura e la bellezza della natura, ci sarà la presentazione del libro “Paese guasto” del Prof Gargano, ispirato al verso 94 del Canto XIV dell’Inferno di Dante Alighieri.

Sarà un percorso letterario tra letteratura, fumetti, cinema e canzoni che servono a far prendere consapevolezza del disastro ambientale compiuto dall’uomo e dei cambiamenti che è necessario operare.

Passeggiando lungo i sentieri dell’Oasi si compirà un interessante viaggio nella natura e nella cultura, guidati dalla sapiente e ironica conduzione del Prof. Gargano.

L’incontro si presenta quindi come un’opportunità unica per il pubblico di esplorare il legame tra natura, cultura e società, esaminando la ricca intersezione tra letteratura e musica popolare e sarà un’occasione preziosa per affrontare in modo allegro temi di rilevanza cruciale, incoraggiando una maggiore consapevolezza e coinvolgimento nella vita civica e culturale delle nostre comunità.

Ricordatevi l’appuntamento: sabato 11 maggio, alle 17.00, vi aspettiamo all’Oasi Laguna del Re a Siponto, Manfredonia. Non mancate!

Per informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare il numero 351.3586654. La prenotazione è obbligatoria.