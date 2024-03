Michele Angelilli e la passione per la pizza

La storia di assoluta determinazione e di passione per la pizza di Michele Angelilli raccontata da Molino Casillo.

Michele Angelilli è un pizzaiolo nato a Foggia nel 1985 ed attualmente è proprietario di tre locali.

“Avevo 26 anni, correva l’anno 2009 ed ero un addetto vendite per Euronics. A casa mia non avevo mai cucinato più di un würstel. Capirà, sono il terzo figlio e mia madre, in cucina, ci viziava. Comunque, in quell’anno io e mio fratello decidemmo di aprire una paninoteca a Foggia. Il progetto partì subito bene e decidemmo di affrontare nuove sfide, per cui nel 2014 aprimmo un altro locale”.

Il locale aveva un forno a legno non utilizzato e Michele Angelilli volle provarlo.

“Esattamente. All’inizio non facevamo pizza, ma panini e poi braceria. Ma a me dava fastidio avere il forno e non saperlo utilizzare. E poi non volevo dipendere da un pizzaiolo, ma essere io stesso a conoscere quel mondo. Per cui mi misi a studiare e a sperimentare con gli impasti e la pizza, all’inizio da autodidatta. Ho scoperto che le trasformazioni che subisce un impasto mi emozionavano”.

La pizza, la sua vera passione.

“Ognuno ha i suoi gusti, ma il filo conduttore deve essere solo uno, la digeribilità. Io mangio 3/4 pizze a settimana, e amo variare. Quando ho iniziato, però, non sopportavo l’impossibilità di finire una pizza. Dieci anni fa, a causa degli impasti e delle farine, un cliente non riusciva a prendersi null’altro. La digeribilità, la lavorazione degli impasti e le farine utilizzate fanno la differenza, sia in termini quantitativi che economici, perché, e ora parlo da proprietario di locali, oggi i clienti possono permettersi di ordinare anche un antipasto e il dolce dopo la pizza”.

articolo completo su Molino Casillo.