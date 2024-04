Beautiful anticipazioni, Brooke torna con Ridge?

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Taylor e Brooke hanno sconvolto Ridge, il quale fatica ancora a credere che le sue due donne abbiano deciso di mettere da parte le ostilità e prendere una decisione congiunta. Lo stilista confesserà il tutto, con una certa imbarazzo, al padre, che sin dall’inizio si era mostrato preoccupato per le sue azioni.

Eric, sorpreso e persino divertito, non può nascondere la sua reazione al sapere che suo figlio è stato respinto da entrambi gli amori. Tuttavia, essendo Natale, non può fare a meno di invitare Ridge a trascorrere la Vigilia con la sua famiglia, nonostante Donna abbia invitato entrambe le sue sorelle.

Beautiful trame e anticipazioni, Ridge e Brooke di nuovo insieme ma solo per Natale

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Ridge accetta di unirsi alla famiglia Forrester per il Natale, e la presenza di Brooke non lo turba affatto. I due si ritrovano insieme e brindano a un nuovo inizio, senza dimenticare il grande amore che li ha uniti e che continuerà a tenerli legati. Eric raduna tutti intorno a sé e al suo pianoforte, e le sorelle Logan, insieme a Katie, felice per i suoi esami medici positivi, Carter, Zende, Paris, Pam, Charlie, Hope, Liam e persino i bambini, inclusi Douglas, celebrano il giorno più splendido dell’anno e le belle sorprese che la vita riserva loro.

Steffy e la sua famiglia scelgono di non partecipare alla festa di Natale a Villa Forrester, optando per trascorrere del tempo insieme nella loro casa sulla scogliera. Thomas non è più il benvenuto a casa del nonno, e Taylor si tiene lontana da Ridge e Brooke. Nonostante la gioia della festa, l’ansia per la fuga di Sheila continua a turbare tutti. E presto, la magia delle festività natalizie dovrà cedere il passo all’incubo rappresentato da Carter, intenzionata a tornare alla carica con un nuovo, inaspettato alleato: Bill Spencer.