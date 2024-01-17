World Pizza Day: ecco le pizze più gettonate dagli Italiani

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, la giornata mondiale della pizza, considerata dagli Italiani simbolo gastronomico per eccellenza. Dall'indagine Coldiretti è emerso che 2 italiani su 3 man...

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, la giornata mondiale della pizza, considerata dagli Italiani simbolo gastronomico per eccellenza.

Dall'indagine Coldiretti è emerso che 2 italiani su 3 mangiano la pizza almeno una volta a settimana. Il 13% la mangia anche dalle 2 alle 4 volte a settimana. In Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno. Quali sono le pizze preferite dagli Italiani? La preferenza è stata espressa attraverso un sondaggio di Deliveroo sul suo canale Instagram. La prima sfida è stata tra tra la tipologia di pizza: a vincere tra la pizza napoletana e quella romana è stata la prima con l'80% di preferenze. Per quanto riguarda i gusti, la Margerita si è aggiudicata la medaglia d'oro. Sul podio ci sono anche la Diavola e la Capricciosa. Nella top 10, insieme ai gusti appena citati, ci sono anche: la Bufala, la Napoli, la Quattro formaggi, l'Ortolana e la pizza con la salsiccia. Inaspettatamente una semplice Marinara e la Wurstel e patatine, che a quanto sembra, non piace soltanto ai più piccoli.

Pizza Day: la Margherita è la preferita dagli Italiani

La pizza Margherita fu inventata nel 1889 a Napoli, dal pizzaiolo Raffaele Esposito, in occasione della visita nella città da parte della Regina Margherita di Savoia, consorte di Umberto I. Alla classica pizza rossa (Cu 'a pummarola 'ncoppa, per dirla con Aurelio Fierro) Raffaele Esposito aggiunse la mozzarella e il basilico, per richiamare il tricolore italiano. Il gusto piacque così tanto alla regina che divenne il suo piatto preferito. Tutt'oggi la pizza Margherita è il simbolo gastronomico dell'Italia nel mondo ed è la pizza preferita dagli Italiani.