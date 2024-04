Carbonara Day, dalla ricetta originale alle varianti

Oggi è il Carbonara Day, il piatto italiano compie ben 70 anni!

Come scritto da La Cucina Italiana, la prima ricetta fu scritta su un giornale in edicola nell’agosto 1954.

La ricetta si intitolava: “Spaghetti alla carbonara” e conteneva ingredienti diversi da quelli inseriti oggi nella ricetta “ufficiale”: vi era l’aglio, la gruviera e persino la pancetta, usata in alcune che oggi vengono definite varianti.

CARBONARA DAY SUI SOCIAL, COME PARTECIPARE

Posta il tuo piatto con gli hastag #CarbonaraDay è #Carbonara70 per partecipare all’incredibile carrellata di foto di uno dei primi più amati nel mondo!

Ma quale è la ricetta originale?

Secondo La Cucina Italiana, la ricetta di oggi ormai la conosciamo, fatta con pasta, guanciale, pecorino, uovo, pepe. E per i cultori non è ammessa variazione. Da un’indagine condotta da AstraRicerche emerge che appena 1 italiano su 5 si avventura nelle “diversamente carbonare” con, cioè, ingredienti fuori dagli schemi.

Qualche mese fa a Londra un ristorante italiano smise di servirla per le richieste bizzarre dei suoi clienti: “Qui molti clienti mi chiedevano di aggiungere panna, funghi o pollo alla carbonara. Non è accettabile. Meglio non cucinarla a questo punto”.

Come dargli torto!