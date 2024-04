Cerignola, show cooking con 11 chef pugliesi

Il 23 aprile 2024 al Borgo Restaurant presso Villa Bautier Ricevimenti ,11

chef pugliesi si alterneranno in uno show cooking con lo scopo di

promuovere la cucina territoriale e l’ecosostenibilità dei nostri prodotti.



Durante la serata saremo affiancati dall’istituto alberghiero G. Pavoncelli di

Cerignola



Villa Bautier – Borgo San Lorenzo nacque inizialmente come casina di caccia

nel 1772, la facciata principale è ritenuta architettonicamente di scuola

Vanvitelliana e si rifà a Villa Campolieto, ad Ercolano, una delle ville

vesuviane del milio d’oro.



La Cascina San Lorenzo riporta lo stesso augurio in latino presente anche

sulla scalinata principale di Villa Campolieto, ultima dimora campana dei

Cirillo Farrusi. In seguito la villa cedette la nomea di tenuta di caccia in favore

di un luogo dedito al relax e alla cura dell’anima e del corpo.



San Lorenzo non fu mai una “Masseria del lavoro agricolo” ma bensì “Luogo

delle delizie”, dove la famiglia proprietaria, per più di due secoli, trascorreva i

suoi periodi di relax lontano dalla routine del vivere quotidiano.

ELENCO 11 CHEF

@LOSCIALE_VITO

@MARIO.BOLIVAR_SEMPREGIRANDO

@GEGE_MANGANO_CHEF

@MICHELEIACONETA

@PASCAL_BARBATO

@CHEFLUCIOMELE

@CELSOLAFORGIA

@LAMPEDECCHIADOMENICO

@GIUSEPPE_BOCCASSINI

@CHEF_FULVIO

@ILPRESIDENTELUCERA

@BRAMO_ICIOCCOLATI