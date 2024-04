Meteo Puglia, primavera fino a martedì, poi…

METEO PUGLIA, PRIMAVERA FINO A MARTEDI POI BREAK MOLTO FRESCO A TRATTI PIOVOSO.

Sulla #Puglia tempo stabile, molto mite, con venti meridionali per tutto il week end e inizio settimana prossima. Da #Mercoledì deciso e veloce diminuzione delle temperature per l’arrivo di aria molto fresca in quota.

Il cambio di stagione può aspettare, i venti secchi settentrionali che da martedì prenderanno vigore, uniti all’aria molto più fresca in arrivo, ci daranno la percezione di freddo tipicamente autunnale da metà della settimana prossima con il ritorno anche di qualche pioggia irregolare ancora troppo presto da mappare.

Non ci illudiamo quindi, la settimana prossima sarà, molto fresca, a tratti piovosa e anche ventosa.

Fonte: MeteoPuglia in foto