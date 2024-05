Mozione di sfiducia ad Emiliano, Campo: “Strumentale in campagna elettorale”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Presentare la mozione di sfiducia in piena campagna elettorale mi pare strumentale. Soprattutto se, come ha fatto il centrodestra, si è scelto di fondarla su temi di cui discutiamo da anni e su cui ci siamo confrontati tante volte.

Il vero movente mi pare essere la ‘questione giudiziaria’; se così è, nessuna inchiesta ha interessato la Giunta o il presidente Emiliano.

Ci sono state indagini sugli uffici, i cui esiti sono nelle mani della magistratura a cui confermiamo la nostra piena fiducia. A noi, certamente, spetta il compito di rafforzare i controlli e lo faremo, anche consapevoli che il malaffare è una questione socio-culturale assai complessa da affrontare, preservando il buon nome dell’istituzione che rappresentiamo.

Il centrodestra, è del tutto evidente, ha voluto solo alzare un polverone politico nel pieno della campagna elettorale per il Parlamento europeo e per tanti Comuni pugliesi, in primis il Comune di Bari.