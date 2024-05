Meteo Puglia, le previsioni della prossima settimana

Ecco quali sono le previsioni meteo per la Puglia nella settimana che va dal 6 al 12 maggio.

Per lunedì 6 e martedì 7 maggio le giornate saranno stabili ed in prevalenza soleggiate con velature e stratificazioni. Le temperature saranno in rialzo, massime tra 22 e 27 gradi.

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio arriva il guasto: la giornata sarà più piovosa sul lato ionico che in quello adriatico, le temperature in calo.

Venerdì 10 maggio iniziano le schiarite, mentre le giornate di sabato e domenica saranno pressocchè serene e miti.