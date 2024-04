Manfredonia, Festival delle Terre d’Acqua e Premio Re Manfredi dal 25 al 29 giugno

Manfredonia – Il Festival delle Terre d’Acqua torna dal 25 al 29 giugno nella splendida cornice di Marina del Gargano!

Quest’anno ci saranno delle novità per l’evento che ha portato a Manfredonia negli anni passati ospiti illustri come Albano, Ettore Bassi, Nicola Gratteri e tanti, tanti altri… per ora sveliamo solo la prima: la durata del Festival sarà di 5 giorni per permettere ai premiati di trasferire le loro competenze alla nostra città.

Dal 25 al 27 presso Marina del Gargano si svolgerà all’interno del Festival, la quarta edizione di “Ti porto un libro”. Il giorno 28 Giugno torna l’appuntamento con il Destination Marketing Award. Mentre per la conclusione del Festival si svolgerà la trentunesima edizione del Premio Re Manfredi. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati ulteriori dettagli.