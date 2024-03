Maltempo sulla Domenica delle Palme?

Il maltempo sulle Palme (domenica 24 marzo 2024) diventa sempre più probabile, ma soprattutto proprio a partire da domenica 24 marzo il tempo dovrebbe vivere una fase di dinamicità in grado di accompagnarci almeno sino alla Pasqua.

Lo scrive su 3BMeteo Alessio Grosso.

La media di tutti gli scenari confermerebbe, infatti la svolta perturbata con il classico affondo da nord-ovest seguito probabilmente da altri “parenti”.

MALTEMPO SULLA DOMENICA DELLE PALME, COSA SAPPIAMO FINORA

Dalle Palme, cioè dal 24 marzo è in arrivo la nuova svolta del meteo verso condizioni nuovamente più dinamiche con ritorno a temperature tardo invernali è stata confermata e appare attendibile al 60%.

E per la Pasqua? Secondo Alessio Grosso se partisse la fase instabile sarebbe difficile arginarla in pochi giorni, ma è ancora presto per le sentenze definitive: vi daremo nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.