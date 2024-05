Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci arruola un’ex velina, fuori Belen Rodriguez

La produzione di Ballando con le stelle 2024 è già a caccia di ballerini che formeranno il prossimo cast che debutterà su Rai 1 il prossimo autunno. Al momento ci sono solamente delle indiscrezioni. Infatti, secondo DavideMaggio, Belen Rodriguez e Nina Moric avrebbero fatto marcia indietro all’ultimo minuto mentre l’ipotesi di Big Mama è ancora viva. Sembra che l’ex moglie di Fabrizio Corona non sia stata cercata da Milly Carlucci nonostante i rumors circolati in rete. Se Belen Rodriguez e Nina hanno dato forfait, una showgirl protagonista del bancone di Striscia La Notizia sarebbe pronta a sbarcare a Ballando con le stelle a partire dalla prossima stagione televisiva.

Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci vuole Melissa Satta come concorrente

Milly Carlucci sarebbe pronta ad arruolare Melissa Satta come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle 2024. Sarebbe la prima velina di Striscia La Notizia a partecipare in 19 edizioni del programma di Rai. La sua collega Elisabetta Canalis, invece, aveva partecipato a Dancing with the stars in America. Intanto, Milly Carlucci è stata travolta dalle critiche dopo il flop della prima puntata de L’Acchiappatalenti, il suo nuovo programma attualmente in onda su Rai 1. La conduttrice non averebbe brillato in termini di ascolti, tanto che ci potrebbe essere una chiusura anticipata.