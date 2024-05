Meteo Puglia, arriva il guasto? Ecco quando

Tornano le pioggie in Puglia: questo dicono le ultime previsioni meteo. Ora vediamo quando.

Già domenica è in arrivo un fronte caldo da ovest che porterà piogge per le regioni meridionali.

Poi il maltempo si concentrerà quasi esclusivamente al Centro Nord lasciando il meridione e la Puglia a secco. O quasi.

Al Sud, infatti, sono previsti piovaschi di calore sparsi, soprattutto nei settori centrali.

LE PREVISIONI DE ILSIPONTINO

Vediamo cosa dice 3BMeteo sul weekend in arrivo

Nella giornata di sabato iniziali condizioni di variabilità al Nord con ampi spazi soleggiati seguiti nel pomeriggio da un aumento dell’instabilità sui settori alpini/prealpini e pedemontani con temporali anche abbastanza diffusi, più occasionali ma non esclusi anche sui settori di pianura. Un miglioramento generale è previsto in serata. Al centro e al Sud atteso un aumento della nuvolosità con il transito di qualche piovasco o temporale, specie tra Sicilia, Calabria, Campania e Puglia in attenuazione serale. Le temperature sono previste in lieve aumento al Nord, stazionarie al Centro e al Sud con valori estivi.

METEO, GUASTO DA DOMENICA

Nella giornata di domenica le regioni settentrionali saranno interessate da condizioni ampiamente soleggiate con qualche isolato episodio di instabilità pomeridiana strettamente in prossimità dei rilievi alpini e non a carattere intenso. Viceversa al Centro e al Sud è atteso un secondo transito di piovaschi e di locali temporali più attivo tra basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Un miglioramento generale è atteso entro sera. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al Sud.