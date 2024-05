Uomini e Donne anticipazioni dal 20 al 24 maggio: Maria De Filippi caccia un cavaliere

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma da lunedì 20 a venerdì 24 maggio in prima visione su Canale 5. In particolare, Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono over. Ernesto Russo si siederà al centro dello studio dove finirà in mezzo ad uno scandalo. Il cavaliere infatti verrà accusato di intrattenere altre conoscenze fuori dal contesto televisivo come successo per Mario Cusitore che è stato eliminato. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che le diverse segnalazioni che porteranno Maria De Filippi a invitarlo a lasciare la trasmissione. Mario, invece, continuerà la sua conoscenza con Milena.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Paudice sceglie

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate dal 20 al 24 maggio rivelano che grande attenzione sarà focalizzata anche su Gemma Galgani. In particolare, la dama di Torino farà una scenata di gelosia a Pietro, reo di aver fatto alcuni apprezzamenti ad una ragazza. Mario Cusitore, invece, tornerà in studio per avere un ultimo confronto con Ida Platano. Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Daniele Paudice farà la sua scelta. Il tronista sceglierà una tra Marika e Gaia. Alla fine, il napoletano deciderà di approfondire la conoscenza con quest’ultima fuori dagli studi televisivi. In questo modo, si concluderà questa stagione del dating show dando appuntamento ai telespettatori a settembre.