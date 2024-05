Meteo Italia, settimana di caldo al Sud

Sarà una settimana di caldo quella che attende il Sud Italia: sono queste le previsioni meteo che vedono il meridione al riparo da pioggia e grandine che, invece, interesserà il settentrione.

Secondo 3BMeteo, al momento non sembra che le regioni centrali debbano risentire di passaggi instabili significativi anche se qualche temporale sarà da mettere in conto mentre il Sud resterà più immerso nella matrice anticiclonica e a parte qualche disturbo nuvoloso stratificato non dovrebbe vedere fenomeni.

Per le temperature al meridione si potrebbero anche toccare i 30°.