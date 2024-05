Manfredonia, inaugurazone del DragonBoat

Cos’è il DragonBoat, come è stato spiegato in varie conferenze e progetti da noi realizzati e varie conferenze fatte al Ministero della Salute, è uno sport nato da una leggenda cinese e poi diffusosi in tutto il mondo che si pratica su imbarcazioni lunghe circa 13 metri e larghe 1 che possono ospitare fino a 20 atleti, si è rilevato un prezioso alleati delle donne operate al seno a causa del carcinoma mammario, infatti oltre ad aiutare il sistema cardiovascolare il pagaiare beneficia tutto il fisico.

Siamo lieti ed orgogliosi di dare l’opportunità a tutte le donne operate al seno, del nostro territorio provinciale, di far fare attività sportiva rieducativa.

Vi aspettiamo Sabato 18 Maggio alle ore 10.00 presso la lega navale di Manfredonia, via Miramare.