LOL 4, ecco chi a vinto, finale a sorpresa! Attenzione Spoiler

LOL 4, ecco chi a vinto la quarta stagione del game show targato Amazon Prime. Oggi lunedì 8 aprile 2024, sono state pubblicate le ultime 2 puntate della quarta stagione ed è quindi pubblico il vincitore di LOL 4. Una stagione tanto attesa che ha riservato grandi novità e sorprese.

Il programma che ha visto sempre la conduzione di Fedez in compagnia di Frank Matano con la nuova spalla Lillo che è anche entrato in gioco (come Fedez) per muovere un pò le carte sul tavolo. I concorrenti erano molto agguerriti, tra i quali Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani, che si è aggiudicato il LOL Talent Show andato in onda nei mesi scorsi sempre su Amazon Prime Video.

Il primo eliminato è a sorpresa Diego Abatantuono

Nell’articolo sveleremo il vincitore quindi se non vuoi spoiler non leggere l’articolo. Purtroppo come si è visto nelle prime 4 puntate Diego Abatantuono è uscito dal programma inaspettatamente per primo. In realtà era stato nelle prime puntate uno dei personaggi più “simpatici”. E’ stato un peccato vederlo uscire subito. Dopo Abatantuono è uscito anche Maurizio Lastrico.

La produzione ha fatto entrare in studio delle persone dalla risata particolare che hanno sicuramente destabilizzato i concorrenti. Maurizio Lastrico preso da un momento di delirio ha risposto con una risata delirante che purtroppo gli è costata l’eliminazione dal programma. Diego Abatantuono resta nella control room come vero e proprio 4 presentatore, intervenendo e chiamando addirittura Rocco Tanica per stimolarlo a fare qualcosa.

In una delle entrate nello studio di Lillo per smuovere le acque, ci rimette la partecipazione Angela Finocchiaro, eliminata proprio da una gag di Lillo. Poi è toccato a Loris Fabiani, che sicuramente è stato tra i personaggi più in ombra di questa stagione, che aveva colpito molto nel LOL Talent con la sua comicità teatrale che forse che non si adatta bene all’improvvisazione necessaria in LOL.

Loris Fabiani ha riso ad una gag di Rocco Tanica che ha letteralmente finto di farsi la pipì addosso. Poi a lasciare lo studio è stato Claudio Santamaria che nonostante fosse l’unico “non comico” tra i presenti si è ben difeso ed è stato molto dinamico per rendere frizzante il programma. Galeotta fu l’esibizione del macellaio di Giorgio Panariello.

Successimente viene eliminata Lucia Ocone, che si auto elimina ridendo ad una sua divertentissima gag. La Ocone sicuramente tra le protagoniste della stagione, molto divertente e partecipe. Stessa sorte per Rocco Tanica, che sorride ad un suo pezzo. Poco dopo tocca ad Aurora Leone, che deve cedere le armi ad un divertentissimo Edoardo Ferrario che imita l’inglese greco. Un pezzo di alta comicità che ha steso la componente dei The Jackal.

LOL 4, ecco chi a vinto! Finale a sorpresa

Nello scontro finale restano quindi Edoardo Ferrario e Giorgio Panariello. Edoardo Ferrario insieme a Rocco Tanica sono stati senza ombra di dubbio le rivelazioni di questa edizione. Sempre presenti in ogni gag, pronti con l’improvvisazione a rendere difficile la competizione. Edoardo Ferrario poco prima aveva messo in scena un pezzo, forse il più divertente dell’edizione di LOL 4, nella quale fa la parodia ai servizi del TG. Alla fine del gioco Giorgio Panariello tira fuori il coniglio dal cilindro, un personaggio mai visto che prende di sorpresa Ferrario.

Il comico toscano entra in studio vestito da musicista con i baffi mentre dedica a Ferrario “Amore grande amore libero” de Il Guardiano del Faro, suona soffiando un erogatore della tanica per cospargere il verderame. Edoardo Ferrario prova ovviamente a non ridere ma alla fine deve cedere. Giorgio Panariello vince quindi LOL 4 si aggiudica il trofeo e 100mila euro da donare in beneficienza. La sorpresa della puntata è un gesto da signore di Giorgio Panariello che decide di dividere il premio con Edoardo Ferrario, i fondi vengono quindi donati per metà alla Lega per la difesa del cane e per metà a HelpCode, che s’impegna nell’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo.

Termina cosi una edizione divertente al pari delle altre, sicuramente con il tempo perde l’effetto sorpresa, tutti sono più preparati. Resta però un grande successo ed un grande momento di spettacolo. Nell’attesa di vedere personaggi del Calibro di Pucci, Aldo Giovanni e Giacomo, Teresa Mannino, Checco Zalone, Carlo Verdone e tanti tanti altri nelle prossime edizioni.