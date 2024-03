Che mostreranno La promessa e le anticipazioni settimanali dal 25 al 29 marzo 2024? Molte novità, sia belle che agghiaccianti, tutte da vedere!

Catalina ha una caviglia slogata, di chi è la colpa?

La settimana dal 25 al 29 marzo 2024 della soap spagnola La Promessa non inizia molto bene. Catalina ha slogata una caviglia. La poveretta è caduta a causa della Baronessa che voleva agevolare Lorenzo. Egli avrebbe dovuto recarsi in banca al posto della ragazza.

Candela organizzerà una cena per omaggiare Don Carlos, chiederà a Lope di aiutarla a organizzare tutto e , in particolare modo il menu. Inoltre verrà chiesto il permesso a Donna Pia per utilizzare il suo ufficio come location per la cena. La promessa sarà molto movimentata, mostrano anticipazioni settimanali.

Manuel chiederà a Jana aiuto per alleviare la fatica di Jimena

Manuel chiederà a Jana di aiutarlo, insieme potrebbero dare una mano a Jimena. La gravidanza la sta affaticando parecchio, Jana affermerà che Jimena sta mentendo e i due finiranno per litigare.

Don Pedro parlerà con Manuel dei suoi progetti futuri, il giovane chiederà scusa a Jana e le racconterà che gli è stata fatta una proposta. Egli dovrebbe prendere parte alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita si realizzerebbe. Non potrà però partecipare per lo stato di Jimena.

Donna Pia chiederà al Marchese di condividere la stanza con suo marito, oltre a permettere che Donna Petra si rechi a fare visita alla Marchesa.

La promessa con le anticipazioni settimanali 25 al 29 marzo 2024 termina qui, torneremo presto con altre novità.