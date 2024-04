Isola dei famosi 2024 a rischio chiusura: ascolti sempre più in calo

L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata da due settimane e già sta diventando un caso. I dati di ascolto non sono per nulla soddisfacenti. Infatti, non è bastata la novità di Vladimir Luxuria come conduttrice. La puntata di lunedì 22 aprile è stata vista da un misero 16,2% di share ovvero poco più di 2 milioni di telespettatori. Numeri troppo bassi per un reality show di punta dei teleschermi di Canale 5. La serata infatti è stata vinta da Rai 1 che andava in onda con Il Clandestino, la nuova fiction con Edoardo Leo. Lo scorso anno con la conduzione di Ilary Blasi non si erano mai registrati ascolti così bassi ad accezione della semifinale dell’Isola dei famosi che aveva ottenuto meno di 2 milioni di telespettatori visto che ormai si era a ridosso dell’estate.

Isola dei famosi 2024: chiusura anticipata per bassi ascolti?

Ascolti a picco per questa nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2024 dovuti principalmente ad un format ultra usurato. I telespettatori infatti si starebbero annoiando, tanto da preferire seguire altre trasmissioni. La sostituzione della conduttrice poi non sembra avere giovato in termini di ascolti. Vladimir Luxuria, infatti, non sta convincendo gli italiani nonostante un’ottima partenza. Alcune il cast non sta brillando a causa di numerosi infortuni e ritiri che stanno già segnando l’edizione. Per questo motivo, non è da escludere la chiusura anticipata da parte di Mediaset. Piersilvio Berlusconi non sarebbe contento degli ascolti registrati da questa edizione, tanto che potrebbe ridurne le puntate.