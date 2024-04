Primo ritiro all’Isola dei famosi 2024: l’annuncio di Vladimir Luxuria in diretta

La 18esima edizione dell’Isola dei famosi 2024 è appena iniziata e c’è già stato il primo ritiro. Ad annunciarlo è stata Vladimir Luxuria nel corso della prima diretta andata in onda ieri 8 aprile sui teleschermi di Canale 5. La conduttrice ha rivelato che Tonia Romano non poteva essere presente per alcuni problemi di salute arrivati all’improvviso. A tal proposito, Vladimir Luxuria ha dichiarato in diretta tv: “Ha avuto un problema di salute dunque non potrà essere con noi. Allora noi la salutiamo e le auguriamo di rimettersi molto presto”. Tonia Romano 37enne è stata arruolata nell’esercito per poi diventare vigile del fuoco. Nel 2005 ha partecipato a Uomini e Donne mentre nel 2006 ha vinto il concorso dell’esercito diventando Caporale Maggiore.

Tonia Romano si ritira dall’Isola dei famosi 2024: problema di salute per lei

Tonia Romano si è ritirata dall’Isola dei famosi 2024 per un problema di salute. Vladimir Luxuria ha annunciato il ritiro della naufraga nel corso della prima diretta dell’8 aprile. La donna è madre di due gemelli, Maria e Andrea oggi 14enni. La naufraga prima della partenza aveva registrato un video che ha affidato a TikTok che annunciava di essere in partenza per una delle sfide più grandi della sua vita. La vigile del fuoco aveva deciso di partecipare all’Isola dei famosi 2024 per dimostrare a lei e ai suoi figli che nella vita non bisogna mai mollare. A tal proposito, la donna aveva dichiarato queste testuali parole: “Nel caso non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto so che ci sarete”. Fanpage ha raccontato che Tonia Romano si trova attualmente in Honduras ma che i parenti non riescono a mettersi in contatto con lei.