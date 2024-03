Il Paradiso delle Signore 8 Puntata del 12 marzo 2024

Il Paradiso delle Signore 8 nella puntata del 12 marzo 2024, mostrerà in primo piano Maria. La Trama dell’episodio della Soap trasmessa da Rai 1 mostra che la stilista rilascerà l’intervista anche se Vito non ci sarà. Elvira chiederà aiuto a Salvo per trovare la spilla ma Tullio scoprirà tutto che la fidanzata l’aveva persa.

Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni della Puntata relativa a martedì 12 marzo 2024, Maria continua per la sua strada

Maria a cui è stata proposta un’intervista con Vito, glielo proporrà. Il giovane sarà però contrario e non dirà una parola. La sua ex fidanzata, quindi, procederà da sola, senza il giovane. Marta e Adelaide informano che torneranno e Umberto, dirà a Matilde di sorvegliare sua e Vittorio.

C’è chi penserà che la Guarnieri sia ancora innamorata del suo compagno. Elvira si ritroverà con un grosso problema. Dopo avere perso la spilla donatagli dalla futura suocera, chiederà a Salvatore aiuto per ritrovarla.

Il Paradiso delle Signore 8, 12 marzo 2024: Tullio scoprirà tutto

Tullio scoprirà che Elvira ha perso il prezioso dono di sua madre e diverrà furioso. Rosa, intanto, non saprà se seguire ciò che Marcello le ha consigliato, ossia di dire alla madre che lavora alla redazione de Il Paradiso e non è una commessa.

La trama odierna sarà molto sostanziosa. Vito deluderà Maria che consigliata da Irene e Clara, si farà intervistare da sola e risponderà a tutte le domande. Nel frattempo è giunto il momento per inaugurare la casa famiglia. La Frigerio capirà di dover stare attenta alla sua cuginetta acquisita.