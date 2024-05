Meteo Italia, la tendenza per la prossima settimana

Come sarà il meteo della prossima settimana in Italia?

Ecco la tendenza elaborata da 3BMETEO.

Lunedì le condizioni di bel tempo del weekend, potrebbero già guastarsi al nord.

Tra martedì e mercoledì l’instabilità potrebbe trovare la spinta necessaria per coinvolgere anche le regioni di Nordest e parte di quelle centrali, specie tirreniche, con altre piogge e temporali. Sembrerebbero più riparate invece le regioni del Sud Italia, ancora sotto la protezione dell’anticiclone e con temperature anche piuttosto elevate, tanto che non sarebbero da escludersi locali punte intorno a 30°C da metà settimana. Al contrario le regioni settentrionali e parte di quelle centrali vedrebbero un certo ridimensionamento delle temperature, proprio per la minor presenza del sole e per i fenomeni di instabilità.