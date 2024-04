“Il campione di marcia Angelo Marchisella conosciuto nel 76 da allievo marciatore”



Barletta – Qui siamo negli anni ’50 e ’60 nel grande momento che viveva la marcia italiana.



Il barlettano Marchisella, più volte campione italiano,ritratto in una foto recuperata dal grande Gino Pastore, cantautore e storico.

La città di Barletta, in quegli anni viveva momenti storici ,con una grande squadra – quando iniziò a fare parte della società – ed apparire nelle prime gare di velocità in pista nei campi d’atletica – il forte Pietro Mennea – società “AVIS Barletta”.



Marchisella, è stato un grande campione ,il quale purtroppo aveva degli avversari fortissimi – arrivava sempre 2 alle spalle del mitico Abdon Pamich ,e il campionissimo Pino Dordoni.

L’Italia della marcia, era troppo forte a livello mondiale. Basta ricordare le grandi imprese degli ultimi due.

Quando Marchisella si ritiró dall’agonismo, diventò tecnico.

Io nel 1976 , feci l’esordio come marciatore categoria allievi proprio a nella città di Barletta – un mese dopo feci una 10 km a Molfetta ,e fine gara Marchisella, venne incontro a me e mio fratello Lello e ci pregò di entrare nella sua grande squadra di marciatori ,quindi dovevo trasferirmi a Barletta ,per lui avevo il talento di un campione – ovviamente pagava tutto la società all’epoca era l’ Avis Cosida – voleva nonostante la giovane età avviarmi al professionismo per il grande tempo che feci sulla distanza.

Ma i miei non vollero che si frantumò il primo sogno – Marchisella era un vero signore,io all’ epoca gareggiavo con l’ Avis San Michele Manfredonia – ma l’anno dopo non mi mollò,quando da allievo mi fecero gareggiare con la società della “Riccardi Bisceglie”al campionato interregionale a Pescara.

Di Claudio Castriotta