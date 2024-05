Uomini e Donne non verrà più trasmesso, pausa estiva?

I fan e i telespettatori non hanno gradito la decisione di Maria De Filippi. Uomini e Donne non andrà più in onda, per quale motivo? La notizia sul daiting show di Canale 5 ci è giunta come inaspettata, un vero e proprio temporale! Chi si sarebbe aspettato che Maria De Filippi decidesse in tale senso? Maria De filippi si ferma e il programma non ci terrà più compagnia. Uomini e Donne si fermerà per la pausa estiva, ogni anno è accaduto, va in ferie da fine maggio per lasciare spazio dare la possibilità alla programmazione estiva di avere il suo spazio.

Il pubblico non si aspetta mai che la “fine”

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che lunedì 6 maggio si registrerà la puntata della scelta di Daniele, il tronista ha deciso di compiere il grande passo. Dovrà decidere tra Marika e Gaia. Lunedì avverrà l’ultima registrazione di quest’edizione di Uomini e Donne.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni la tronista Ida Platano era assente nella precedente registrazione, ecco il motivo per cui ufficialmente non è stata comunicata la fine del trono. Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda a settembre.

In estate, il pubblico potrà assistere a Temptation Island, da fine giugno a inizio luglio. Maria De Filippi con il reality delle coppie, ci sarà quindi, anche nel palinsesto estivo. Io ci sarò e voi?