Giornata storica per Candela: la squadra di calcio vince il campionato e vola in Eccellenza

L’HERACLEA HA VINTO IL CAMPIONATO, L’ANNO PROSSIMO GIOCHERA’ IN ECCELLENZA!

Una cavalcata trionfale! Un cammino memorabile! Un qualcosa di storico!

Era nell’aria da settimane e adesso c’è anche la conferma dell’aritmetica.



Domani al Mitola siete tutti invitati per la grande festa! Alle 16, con ingresso gratuito, omaggiamo i campioni granata!



Per Heraclea-Sporting Pietrelcina, ingresso gratuito. C’è da chiudere bene e da brindare come si deve dinanzi al nostro pubblico! Quindi massima concentrazione. Calcio, e poi musica e tanta, tanta festa! Si esibiranno band candelesi e il maestro Francesco Roccia! E vi preannunciamo già che c’è una grande festa in programma il prossimo 20 Aprile.



MA DOMANI E’ UNA GIORNATA STORICA! NON PUOI MANCARE!