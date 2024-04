Sporting Manfredonia, 5-0 all’Uniti per Cerignola

Uno Sporting Manfredonia autoritario si impone al Miramare con un rotondo 5-0 sugli Uniti per Cerignola e vola a +4 sull’Atletico Apricena diretta inseguitrice.

Il film della partita

20′

Ottimo spunto di De Palma che lascia partire un cross insidioso, sul quale si avventa La Marca con un imperioso stacco di testa.

Palla alta sopra la traversa;

25′ GOL STOPPIELLO

(1-0)

Una soluzione al volo di Trotta deviata dal difensore ospite favorisce l’ inserimento del nostro centrocampista goleador Stoppiello, che con un perfetto diagonale sigla l’ 1 a 0;

36′

Trotta spizzica di testa un traversone dalla trequarti di La Marca, con la sfera che termina poco a lato;

️39′

GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO

Dopo un batti e ribatti in area la palla arriva al numero 72 Stoppiello che ribadisce in rete con un sinistro forte e preciso;

44′ GOL TROTTA

(2-0)

Un bellissimo passaggio filtrante di Eletto premia l’ inserimento di Trotta che realizza con un delizioso colpo sotto;

Secondo tempo

49′ GOL STOPPIELLO

(3-0)

Bellissima giocata di capitan De Nittis al limite dell’ area che serve in corsa ancora Stoppiello, (letteralmente scatenato quest’ oggi), che trafigge il portiere ospite con un tiro angolato;

60′

Ottimo intervento del nostro Portiere Sarri, che sventa un tiro ravvicinato ipnotizzando l’ attaccante degli Uniti per Cerignola;

66′ GOL SALVEMINI

(4-0)

Dopo un atterramento in area di Trotta, si presenta dal dischetto il numero 25 Salvemini che con un tiro forte e preciso sigla il 4 a 0;

73′

Gran tiro al volo di De Nittis, deviato in corner;

80′

Ghiotta opportunità per arrotondare il punteggio con Trotta che si presenta a tu per tu con l’ estremo difensore ospite.

Destro piazzato e palla che esce fuori di un soffio;

88′

Gli ospiti potrebbero accorciare le distanze con il proprio attaccante, il quale sugli sviluppi di un calcio di punizione impegna l’ attento Sarri con un buon colpo di testa;

89′

La Torre dopo una bellissima azione corale, si vede respingere un tiro a colpo sicuro dal portiere in uscita;

91′ GOL STOPPIELLO

Ancora in gol il nostro centrocampista in maglia 72, protagonista con una tripletta.

Terzo gol realizzato così come il secondo, con un fantastico tiro angolato.