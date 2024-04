Everywhere I Go anticipazioni, tensioni e incontri inaspettati: Demir costretto a intervenire

Nel corso della puntata odierna i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Nell’episodio precedente, del 18 aprile, un inaspettato incidente ha riportato a casa Selin dall’ospedale, dove si trova ancora spaventata e confusa sotto le cure premurose di Burak. Afflitto dai ricordi dell’evento traumatico, Selin decide di affrontare i suoi demoni interiori ricorrendo a dosi massicce di sedativi per trovare un po’ di pace nella notte.

Nel frattempo, Bora, sempre più determinato a ristabilire l’ordine nella sua azienda, si rende conto che è giunto il momento di affrontare la situazione con Demir e chiedergli le dimissioni.

Everywhere I Go anticipazioni 19 aprile 2024

Nella puntata che andrà in onda oggi venerdì 19 aprile, ci saranno nuovi sviluppi avvincenti. Più tardi, un terapeuta di coppia di nome Bunyamin si presenta alla porta dei nostri protagonisti su suggerimento di Ibo, con l’intento di aiutare Demir e Selin a ristabilire l’armonia nel loro rapporto e nella loro convivenza.

Successivamente, Alara decide di confrontarsi con Selin per recuperare il ritratto di Demir, dando così il via a una terribile lite che minaccia di esplodere. Solo l’intervento tempestivo di Demir riesce a porre fine alla disputa, ma le tensioni rimangono palpabili nell’aria, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire quale sarà il destino dei nostri personaggi.