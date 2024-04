Anticipazioni Everywhere I Go di oggi 17 aprile: piano diabolico di Alara

Nel corso della puntata odierna i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

I ragazzi della Artemim sono sospesi nell’attesa del verdetto di Demir riguardo al licenziamento di Bora o Merve. Nonostante i loro sforzi, il divieto di relazioni sul posto di lavoro sembra inamovibile, lasciando Selin delusa per l’impossibilità di vivere una storia con Demir. Nel frattempo, Alara continua a tramare, cercando un’opportunità per sabotare la relazione tra Selin e Demir.

La situazione mette Demir di fronte a un difficile dilemma: scegliere tra i suoi principi e i suoi sentimenti. Mentre Selin si ritrova a piangere disperata nel suo letto, Demir si reca da Vedat con Ibo per discutere della situazione e difendere l’amica.

Anticipazioni Everywhere I Go mercoledì 17 aprile 2024

Tornato a casa, Demir si scusa con Selin mentre lei dorme, lasciando poi un messaggio romantico con un jenga che suggerisce la sua decisione. Il giorno seguente, i due si ritrovano davanti allo studio, pronti ad affrontare insieme la situazione e a rimuovere il divieto.

Nel frattempo, Alara cerca di minare ulteriormente la relazione di Selin e Demir, cercando di scoprire se i loro colleghi siano a conoscenza della loro convivenza e mettendo in dubbio la sincerità di Selin.

Quando Alara scopre che Ayda e Merve evitano di festeggiare nel giardino di Selin, si reca da Demir per suggerire che i colleghi sappiano della relazione fin dall’inizio, alimentando così ulteriori dubbi e tensioni tra Selin e Demir.