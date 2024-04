Endless Love, le anticipazioni di oggi: tragico incidente!

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nel suo studio, Asu fa una visita a Nihan, portando con sé un nuovo progetto e un’offerta di amicizia, suggerendo che la tensione tra loro potrebbe essere dovuta al rapporto di Nihan con Kemal. Mentre Tarik, dopo un’accesa discussione con suo padre, decide di seguire il consiglio di Emir e cercare un finanziatore per realizzare il suo sogno di aprire un salone di barbiere. A sorpresa, Emir offre il sostegno finanziario, ma i suoi veri obiettivi potrebbero essere più sinistri, poiché cerca di coinvolgere Tarik nei suoi piani contro Kemal.

Nonostante i consigli di Leyla di dimenticare il suo amore per Nihan e gli attriti con Emir, Kemal rimane determinato a proteggere ciò che gli è più caro dagli attacchi del suo nemico. Nel frattempo, Zeynep, finalmente libera dalla punizione, inizia il suo tirocinio all’asilo, solo per scoprire che Emir ha fatto una generosa donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi.

Anticipazioni Endless Love di oggi lunedì 8 aprile 2024

Questo gesto la sconcerta, ma le preoccupazioni aumentano quando Nihan la avverte di tenersi alla larga da Emir, poiché ha iniziato a nutrire sospetti sulla sua precedente relazione con Kemal. Mentre Salih scopre il corteggiamento di Ozan verso Zeynep e teme che lei sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla loro relazione.

Kemal, informato della situazione, si reca da Nihan per esortarla a tenere Ozan lontano da Zeynep, cercando di proteggere la ragazza da eventuali conseguenze negative. Nel frattempo, al cantiere della Kozcuoglu Construction, un tragico incidente coinvolge il crollo di un’impalcatura, causando il ferimento di diversi operai e sollevando domande sulla sicurezza sul luogo di lavoro.