Endless Love anticipazioni settimana dal 25 al 30 marzo 2024

Endless Love, grazie alle anticipazioni della settimana dal 25 al 30 marzo 2024, mostra la voglia di Tarik di rendere diverso e più moderno il negozio. Il padre Huseyin, come è solito fare, si rifiuterà di seguire ciò che il figlio consiglia.

Kemal interviene in favore di Tarik e nasce una discussione

Tarik si scontrerà con Kemal, la responsabilità della famiglia era completamente sua. Egli si trovava a Zonguldak, Nihan sbircerà dentro a una piccola valigia che nascondeva i ricordi di un tempo passato e felice con Kemal.

Emir, nel frattempo indagherà su Kemal e scoprirà che egli ha lasciato Istanbul nell’anno anno in cui lui ha sposato Nihan. Il dubbio di essere preso di mira da Kemal lo spingerà a controlli più precisi sul rivale.

Vildan litigherà con Leyla e Onder si scuserà

Vildan si recherà a fare visita alla madre e poi litigherà con Kemal. Vildan era fidanzato con Nihan e gli suggerirà di stare lontano da lei. Nihan raggiungerà Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta. Emir sopraggiungerà nell’ufficio di Kemal la visita di Nihan verrà giustificata come una richiesta di dipingere dei murales in azienda.

Ozan riuscirà ad avere il numero di Zeynep e comincerà a flirtare con lei. Emir ricorderà un episodio di cinque anni prima, Ozan era ubriaco, sparò, diventando un assassino. Emir mostrerà un video dell’omicidio ai signori Sezin e li obbligherà a come hanno conosciuto Kemal.

Onder, dopo che Emir ha raccontato di essere stato ricattato da una persona misteriosa in possesso delle sospetta il genero

Zeynep accetta di uscire con Ozan, di nascosto mentre è insieme a Salih, il quale è molto innamorato della ragazza e le dichiara di voler ufficializzare al più presto la loro relazione. Tarik mostrerà insofferenza nei confronti di Kemal.

Asu delusa da Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata. L’uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima da anni e di conseguenza l’intera famiglia.

Nihan e Asu finta fidanzata di Kemal diverranno rivali

Kemal appoggerà Asu, poi si recherà nell’ufficio di Emir, Tufan gli dice che è in ritardo con uno gli farà vedere che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik. Nel frattempo, Zeynep incontrerà Ozan per un aperitivo. Asu finalmente conoscerà la famiglia di Kemal.

Endless Love 25-30 marzo 2024: cosa succede nella soap turca che va in onda sulle reti Mediaset? I nuovi episodi vanno in onda dall’11 marzo 2024 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 14:30. Puoi guardare la soap su Canale 5 in tv e in streaming su Mediaset Infinity, salvo cambiamenti di palinsesto.

Ecco a voi le anticipazioni settimanali di Endless Love 25-30 marzo 2024!