Domenica In ospiti del 14 Aprile, si parlerà del suo matrimonio

Domenica In torna a farci compagnia come ogni domenica su Rai 1, come sempre con Mara Venier. Domenica in, come spesso accade ci regala un pomeriggio di spensieratezza nel pranzo domenicale. Dalle 14 di domenica 14 Aprile con tanti ospiti.

La vincitrice di The voice senior a Domenica in

Dopo il grande successo di pubblico della finale di The Voice senior non può mancare un ampio spazio dedicato al talent che mette in mostra cantanti “senior”. Nello studio di Mara Venier ci saranno la vincitrice Diana Puddu ma non solo, ci saranno anche Sonia Zanzi del team di Clementino, Mario Rosini del team Arisa e Vittorio Centrone del team di Loredana Bertè e Luca Minnelli della squadra di Gigi D’Alessio.

Una intensa intervista con Diletta Leotta, che dopo la nascita della piccola Aria tra poco, il 22 giugno si sposerà a Vulcano con il suo Loris Karius. In studio per l’occasione una sfilata di abiti da sposa. Ed ancora in studio da zia Mara ci sarà Leo Gullotta e Ermal Meta con il suo nuovo singolo “L’unico pericolo“.

Mara Venier ospita Ferzan Ozpetek

Un grande amico di Domenica in e di Mara Venier, ovvero il regista Ferzan Ozpetek, che presenterà il suo romanzo “Cuore nascosto”. Ed ancora Franco Ricciardi che canterà “Terre luntane” e “Te voglio troppo bene“.

Potrete vedere la puntata su Rai 1 il 14 Aprile dalle 14.00 oppure su Raiplay.