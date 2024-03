Disney+: le nuove uscite di aprile 2024 da non perdere

Nel mese di marzo, Disney+ ha ottenuto un incredibile successo con la sua vasta gamma di contenuti, ma ad aprile promette di superare ogni aspettativa, deliziando i suoi utenti con una selezione di nuovi titoli davvero imperdibili.

Wish

Tra le anteprime più attese, spicca il film candidato al Golden Globe. In questa avventura epica, i protagonisti affrontano il formidabile sovrano di Rosas, Re Magnifico, per salvare la loro comunità e dimostrare che la volontà di un coraggioso umano, unita alla magia delle stelle, può portare a risultati straordinari. Questo emozionante film del Walt Disney Animation Studios sarà disponibile in streaming a partire dal 3 aprile.

Greatest Hits

Il 12 aprile sarà la volta di “Greatest Hits”, un intrigante film originale di Searchlight Pictures. Harriet, interpretata da Lucy Boynton, scopre che la musica può trasportarla indietro nel tempo. La protagonista rivive i suoi ricordi romantici con un ex fidanzato mentre si trova alle prese con un nuovo amore nel presente. Attraverso questo viaggio straordinario, Harriet si interroga sul significato del cambiamento e sulla possibilità di modificare il corso degli eventi passati.

Tiger

Per celebrare la Giornata della Terra il 22 aprile, Disney+ presenta “Tiger” di Disneynature. Narrato da Priyanka Chopra Jonas, questo coinvolgente documentario segue il viaggio di Ambar, una giovane tigre che cresce i suoi cuccioli nelle incantevoli foreste dell’India. Gli spettatori saranno invitati a immergersi nella vita di questo animale affascinante e carismatico. Inoltre, lo stesso giorno sarà disponibile “Tiger – Behind the Scenes”, un’opportunità unica per scoprire i retroscena di questo straordinario film, narrato da Blair Underwood.