S.E. Monsignor Paolo Borgia insignito della Melvin Jones dal Lions Club Manfredonia Host

Il 10 maggio 2024 presso il Regio Hotel Manfredi a Manfredonia in occasione della Charther Night, organizzata dal Lions club Manfredonia Host, è stato insignito della Melvin Jones Fellow S.E. Monsignor Paolo Borgia, Nunzio Apostolico in Libano, originario di Manfredonia.

L’importante serata è stata presieduta dalle autorità lionistiche: Roberto Mastromattei ,Past Governatore del Distretto 108 AB ,Roberto Panunzio, presidente di Circoscrizione 1 e da Arcangela Bisceglia Presidente Lions Club Manfredonia Host.

Una bellissima serata, un gesto di grandissima stima, orgoglio ed affetto che il Club Lions ha voluto manifestare verso Monsignor Paolo Borgia ,Ambasciatore della Santa Sede quindi del Vaticano, in Libano, tradotto in arabo con “safir el Baba” cioè ambasciatore del Papa.

La Melvin Jones è una onorificenza attribuita dalla LCIF (Lions Club International Fondation) ,è un riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario e non è un semplice premio ad personam Il Lions Club International, la più grande associazione di servizio al mondo, attraverso il Club Host di Manfredonia ,attribuisce tale onorificenza a Monsignor Paolo Borgia per l’alto profilo del Servizio e soprattutto per l’attività di promozione della Pace che ha svolto e che svolge quotidianamente nell’ambito del sua attivivita’di diplomatico e della sua missione di evangelizzazione, in territori estremamente difficili colpiti da povertà, fame e guerra.

“Il curriculum di eccellenza di monsignor Paolo Borgia è già eloquente per le motivazioni dell’attribuzione della Melvin Jones per il suo alto operato, che da lustro alla città di Manfredonia” ha dichiarato Arcangela Bisceglia, presidente del Lions Host Club Manfredonia.

Anche Padre Franco Moscone, nostro Arcivescovo, nel suo intervento ha ribadito le qualità e il valore dell’operato di Monsignor Borgia al Servizio del Papa e delle popolazioni (Messico, Palestina, Israele, Repubblica Centroafricana, Costa d’Avorio e infine Libano).

foto e testo ManfredoniaNews.it