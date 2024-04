“Da noi a Ruota Libera” gli ospiti di Domenica 14 Aprile

Da noi a Ruota Libera l’appuntamento di Rai 1 del pomeriggio della domenica, dopo l’appuntamento scoppiettante con Mara Venier a Domenica In con tanti ospiti. Il primo ospite di Francesca Fialdini sarà Carlo Verdone nell’appuntamento di domenica 14 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Il protagonista della commedia all’italiana racconterà la sua vita artistica e la sua vita privata a Francesca Fialdini. L’attore, comico, regista parlerà dei suoi luoghi del cuore, e della sua passione per le fotografie alle nuvole, diventate oggetto della mostra “Luci nel silenzio” che sta girando l’Italia con grande successo.

“Da noi a Ruota Libera” con Carlo Verdone e Diana Del Bufalo

Nel proseguo della puntata Francesca Fialdini intervisterà anche Diana Del Bufalo, attrice, cantante e conduttrice, che in questi mesi è in tournee con uno dei musical più amati dal pubblico, “7 spose per 7 fratelli”, lo storico musical di grande successo ispirato al celebre film di Hollywood. L’attrice parlerà anche del suo prossimo impegno “I sogni son desideri”, uno spettacolo teatrale che proporrù le più belle colonne sonore della Disney.

Per concludere conosceremo la storia di Rossella Fiorani, una ragazza con una sindrome rara, che non si è lasciata abbattere sfidato gli stereotipi di bellezza presentandosi, nel 2017, a Miss Italia, dove è arrivata tra le finaliste. La donna si è laureata in Fashion Management, ed oggi è una influencer motivazionale.

Potete seguire la puntata Domenica 14 aprile su Rai 1 dalle 17.00 oppure su RaiPlay