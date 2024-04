“Chi vive ad ad Altamura campa 100 anni” 20 residenti su 70.000 hanno oltrepassato il secolo

Altamura è il paese dei centenari. 20 residenti su 70.000 hanno oltrepassato il secolo.

Altamura, comune in provincia di Bari, famoso per il pane e per le lenticchie, è stato battezzato il paese dei centenari. Infatti, ad Altamura su 70.000 residenti, 20 hanno oltrepassato il secolo di vita, in prevalenza donne. Ogni 3.600 abitanti, ce n’è uno che ha almeno 100 anni. Il numero sembra destinato a crescere: infatti a inizio anno erano 14 i centenari, ma altri 10 cittadini altamurani potranno tagliare il traguardo entro fine anno. L’ultima a spegnere 100 candeline è stata Annunziata Popolizio lo scorso marzo, mentre la nonnina più longeva di Altamura è Antonia Centoducati che ha compiuto 106 anni.

Merito del pane e del clima?

Sarà il pane il segreto della longevità degli altamurani? Sicuramente la dieta mediterranea è un alleato della buona salute. Il primo cittadino Vitantonio Petronella, inoltre ricorre al senso di collettività, in una cittadina in cui ognuno si sente parte integrante e attiva. “Siamo il popolo delle formiche, un popolo che mette al primo posto il lavoro.”