Settore beauty: le tendenze del 2024

Il settore della cosmesi ha ripreso alla grande i volumi pre pandemia e sta affrontando il 2024 con il vento in poppa. Quali sono le tendenze che stanno dominando l’anno in corso? Vediamole assieme!

Acquisti in farmacia

Ora della fine dell’anno, si prospetta una crescita del giro d’affari attorno al 7%. Di cosa stiamo parlando? Degli acquisti dei cosmetici in farmacia, sia presso gli store fisici, sia sul web. Trainato dalla generazione Z, questo trend è fortemente legato alla maggior consapevolezza in merito all’importanza di scegliere prodotti sicuri, certificati e con materie prime tracciabili.

Questa tendenza sta impattando sulle scelte di business dei farmacisti, ormai anche manager oltre a uomini di scienza, portando sempre più spesso alla decisione di proporre, ai clienti, linee cosmetiche con il brand della farmacia stessa.

Chiaro è che, in questi casi, è necessario rivolgersi ad aziende che si occupano di produzione di cosmesi conto terzi come Licopharma.it, azienda storica del foggiano, che rappresenta una delle realtà più quotate a livello nazionale nel settore.

Con questo approccio, lo staff della farmacia ha la possibilità di concentrarsi sulla promozione dei prodotti, sempre con la certezza di un alto livello di qualità. Altre realtà che seguono queste tendenze sono anche istituti di bellezza e centri estetici che offrono ai propri clienti cosmetici brandizzati.

Inclusività

Un altro trend che si sta imponendo sulla scena del settore cosmetico in Italia riguarda l’inclusività. Sono numerosi i brand che producono cosmetici per viso che si concentrano, in fase di definizione dei prodotti da mettere in commercio, si concentrano sull’immissione in commercio del maggior numero possibile di shades, così da venire incontro alle più disparate esigenze legate alla colorazione della pelle.

Skin longevity

Se, fino a qualche anno fa, si puntava semplicemente a idratare la pelle, al giorno d’oggi l’obiettivo è la skin longevity in chiave preventiva. I prodotti cosmetici, sempre più vicini ai protocolli di medicina estetica dal punto di vista dell’efficacia, nutrono la pelle agendo direttamente sul metabolismo cellulare.

Gli ingredienti di punta? La vitamina B3, altrimenti conosciuta come niacinamide, e l’acido ialuronico.

Importante è ricordare che la skin longevity è un concetto olistico. Non si ragiona più a compartimenti stagni parlando, per esempio, dell’importanza di prevenire le rughe.

Si guarda, a prescindere dai segni del tempo, al benessere e alla bellezza nella sua totalità.

Sostenibilità

Gli anni passano, ma la sostenibilità continua a rimanere al centro dell’attenzione quando si parla di trend legati alla cosmesi. I consumatori la considerano un valore fondante nelle loro scelte e, quando acquistano, cercano di prenderla in considerazione a 360°.

Non si parla più di semplice, se così si può dire, attenzione all’ambiente nella fase di coltivazione delle materie prime, ma anche di rispetto dei meccanismi che regolano la struttura sociale e il benessere delle popolazioni che vivono nelle zone da cui la materia prima è ricavata.

Da non trascurare, infine, è la ricerca della sostenibilità quando si parla di packaging.

Pelle effetto nude

Dopo aver parlato di dinamiche commerciali legate ai trend della cosmesi quest’anno, entriamo nel vivo dei prodotti e degli effetti ricercati. Tra i più apprezzati rientra indubbiamente il nude sulla pelle. Le ultime sfilate internazionali hanno dimostrato chiaramente come ormai faccia da padrone nelle scelte beauty dei grandi brand.

Questa tendenza si sta riflettendo, lato prodotti proposti in commercio e numeri degli acquisti, a una crescita della popolarità delle BB Cream, soprattutto quelle caratterizzate da texture naturali e leggere.

Innovazione tecnologica

L’innovazione tecnologica, soprattutto sotto forma di realtà aumentata e intelligenza artificiale, sta cambiando profondamente il mercato della cosmesi, impattando in maniera positiva soprattutto sulla qualità della customer experience.

I numeri dei dupe

Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta dei trend che stanno caratterizzando il mercato della cosmesi citando i numeri alti dei dupe, prodotti di brand low cost ispirati a quelle di grandi case cosmetiche e, ovviamente, proposti a un prezzo decisamente più contenuto.