Aroldo rinnova la patente a 100 anni: lo chauffeur di Santarcangelo

Aroldo ha compiuto 100 anni da pochi giorni e gli rinnovano la patente: lo chauffeur di Santarcangelo Aroldo Beltrambini è nato e cresciuto a Santarcangelo, ha lavorato una vita intera nell'edilizia e...

Aroldo ha compiuto 100 anni da pochi giorni e gli rinnovano la patente: lo chauffeur di Santarcangelo

Aroldo Beltrambini è nato e cresciuto a Santarcangelo, ha lavorato una vita intera nell'edilizia ed è uno dei numerosi centenari Riminesi. Il 5 gennaio ha spento 100 candeline e lo scorso ottobre è andato a fare gli esami per il rinnovo della patente, superandoli alla grande. Può usare il suo mezzo fino 102 anni. Aroldo dice di essere un abile chauffeur e che girare in macchina lo fa sentire indipendente: accompagna le figlie e i parenti, che si fidano ciecamente di lui e della sua guida esperta e prudente. Arzillo e in ottima salute, lo chauffeur di Santarcangelo spiega che si limita a guidare solo nel paese e di giorno, rispettando norme e divieti: "Sono in salute e sto bene. Al volante sono sempre accorto, non mi metto a fare Nuvolari".