Che tempo che fa anticipazioni 28 aprile: Fabio Fazio si prende la rivincita sulla Rai

Domenica 28 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. Il conduttore ospiterà tanti ospiti nel suo studio. Il giornalista risponderà alla Rai ospitando Antonio Scurati, il cui monologo era stato censurato dal servizio pubblico. In questo modo, Fabio Fazio si prenderà una bella rivincita nei confronti della sua vecchia azienda, invitando lo scrittore che aveva fatto parecchio parlare di sé per un monologo sul tema dell’antifascismo. Antonio Scurati infatti finito al centro dell’attenzione per la decisione della Rai di non mandare in onda il suo monologo nel corso di Chesarà, programma condotto da Serena Bortone su Rai 3.

Che tempo che fa anticipazioni: Fabio Fazio ospita Francesca Fagnani e Antonio Scurati

Le anticipazioni di Che tempo che fa in onda il 28 aprile su Canale Nove rivelano che Francesca Fagnani interverrà nel corso della puntata. La conduttrice di Belve risponderà alle domande di Fabio Fazio per un’intervista tutta da non perdere. Un ritorno a casa per la moglie di Enrico Mentana che proprio su Canale Nove aveva realizzato le sue prime interviste con Belve. La donna inoltre dovrà rispondere alle accuse di Striscia La Notizia che sostiene che faccia pubblicità ad una linea di gioielli. Francesca Fagnani e Antonio Scurati sono pronti ad intrattenere il pubblico di Canale Nove con i loro interventi che siamo sicuri faranno molto parlare di loro.