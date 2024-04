Che tempo che fa anticipazioni ospiti 21 aprile: Fabio Fazio torna a stupire il pubblico

Fabio Fazio tornerà con una nuova puntata di Che tempo che fa domenica 21 aprile. Il giornalista ospiterà grandi ospiti e un recente vincitore del festival di Sanremo. Con Fabio Fazio, torna tutta la squadra vincente e campione di ascolti in tv. Al tavolo, infatti, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Obaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni. Le anticipazioni di Che tempo che fa rivelano che Fabio Fazio ospiterà niente di meno che Renato Zero che in 57 anni di carriera ha venduto oltre 55 milioni di dischi in Italia e quattro milioni nel mondo. Attualmente, il grande artista è impegnato nella sua tournée Autoritratto dopo la pubblicazione del suo ultimo album.

Che tempo che fa anticipazioni: Fabio Fazio ospita Roberto Bolle e Diodato

Le anticipazioni di Che tempo che fa riguardanti la puntata del 21 aprile rivelano che Fabio Fazio intervisterà anche Roberto Saviano. Per l’occasione, l’uomo promuoverà il suo ultimo libro dal titolo Noi due ci apparteniamo dove vengono narrati sesso, amore, violenza e tradimento nella vita dei boss. Inoltre, in studio ci sarà il grande Roberto Bolle per promuovere la nuova edizione dello show Viva La danza in occasione della giornata mondiale di questa forma d’arte. Ospite musicale Diodato che canterà il pezzo portato a Sanremo 2024 Ti muovi, già disco d’oro e contenuto nel suo ultimo disco dal titolo Ho acceso un fuoco. Ma non è finita qui visto che nella serata interverranno il climatologo Luca Mercalli, Franco Locatelli ovvero il presidente del consiglio superiore di sanità, l’infettivologo Roberto Burioni e la vice direttrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea. Chiuderanno la serata Massimiliano Giannini e Michele Serra.