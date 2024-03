C’era una volta Miragica, entriamo nel parco giochi abbandonato più grande d’Italia

MOLFETTA – C’era una volta Miragica, il parco di divertimenti tra i più grandi del sud Italia. A Molfetta, accanto alla zona dei centri commerciali. Una struttura inaugurata in pompa magna nel lontano aprile 2009 e successivamente chiuso nel 2018, a causa del fallimento della società che lo gestiva. In realtà nel 2023 il luogo è stato aggiudicato all’asta, ma da allora nessuna novità. Ora il parco è in totale stato di abbandono.

Lo Youtuber Riccardo Dose con Daniel Dadde pochi giorni fa hanno visitato il parco abbandonato più grande d’Italia, e ci hanno mostrato l’attuale stato di uno dei parchi che doveva diventare un fiore all’occhiello del turismo pugliese.