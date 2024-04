Arredare uno spazio verde con un tocco moderno, i migliori consigli

Avete la necessità di scoprire come rivoluzionare il vostro spazio verde e puntare su un arredamento che finalmente possa valorizzarlo il più possibile? L’obiettivo, spesso e volentieri, è quello di fare in modo che il proprio giardino possa diventare, in men che non si dica, uno spazio veramente confortevole e che si può apprezzare e sfruttare durante ogni stagione dell’anno.

Ecco, quindi, tutta una serie di suggerimenti da tenere a mente per poter rivoluzionare in maniera efficace il proprio spazio verde. Non è detto che serva rispettare tutti questi consigli per poter fare in modo che il proprio giardino diventi effettivamente godibile, ma l’importante è che metterne in atto anche solo alcuni, che possano risultare soddisfacenti in base alle proprie esigenze.

Inserire una pergola in giardino

Uno degli elementi più interessanti che possono arricchire un giardino è sicuramente la pergola, utilissima per sfruttare a dovere il proprio spazio verde non solo durante la stagione estiva, ma lungo tutto l’anno. In commercio ci sono numerosi modelli ed è facile trovare una soluzione che possa soddisfare anche le esigenze più complesse.

Ad ogni modo, uno degli aspetti da tenere maggiormente a mente è quello di affidare l’installazione di un simile arredo a esperti del settore, in grado anche di individuare non solo la collocazione migliore, ma anche i materiali e il percorso di progettazione più adatto. Sulla piattaforma di Naturalegno SNC, ad esempio, si possono trovare soluzioni di progettazione sempre attenti rispetto alle richieste presentate dalla clientela, cercando di ridurre gli sprechi e, al contempo, avendo sempre un occhio critico nei confronti della sostenibilità, con una scelta attenta e selezionata delle materie prime da usare.

Le pergole da giardino sono in grado, d’altra parte, di garantire una protezione più completa per alcuni spazi del proprio giardino. Nel corso degli ultimi tempi stanno avendo un ottimo successo i modelli bioclimatici, che sono dotati di appositi sistemi atti a impostare non solo illuminazione, ma anche ricircolo dell’aria e delle temperature, rispettando la natura, ma anche dei dati preimpostati che si possono personalizzare.

Attenzione ai materiali da usare

Uno degli aspetti su cui focalizzarsi è quello di prestare la massima attenzione alla scelta dei materiali corretti da usare. In questo modo, si potrà pianificare il lavoro da fare in modo più attento ed efficace, per poi intervenire con maggiore facilità per rivoluzionare completamente lo spazio esterno della propria abitazione.

Sono tanti i professionisti del settore, come professionisti d’esterni e botanici, che indicano come soluzione particolarmente apprezzata quella di puntare su materiali naturali, come ad esempio la pietra, la ghiaia, ma anche il legno. In questo modo, l’intento è quello di avvicinarsi il più possibile allo stile classico. Invece, un materiale come la porcellana, ma anche tutti quei materiali monocromatici, oltre che le strutture dure, si caratterizzano per una linearità decisamente netta, ma chiaramente anche un fascino particolare.

L’illuminazione ricopre un ruolo fondamentale

Per poter godere efficacemente del proprio spazio verde anche durante le ore serali, chiaramente soprattutto d’estate, è fondamentale gestire e organizzare tutto ciò che riguarda l’illuminazione del proprio spazio verde. L’obiettivo è quello di realizzare un’atmosfera che possa essere il più possibile in linea e personalizzata con le proprie esigenze e preferenze. Dando uno sguardo alle zone focali del giardino verso cui va indirizzata la luce, è importante illuminare in maniera ottimale tutti quei punti dedicati alla convivialità. Non solo, visto che quando si deve realizzare un’adeguata illuminazione del giardino, spesso e volentieri si consiglia di usare delle soluzioni specifiche per delimitare il perimetro dello spazio verde e i vari percorsi al suo interno, come ad esempio dei vialetti pedonali o delle rampe d’accesso.