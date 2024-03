Amici 23, un ex professionista contro gli allievi: “Studiate poco e male”, l’attacco

Il serale di Amici 23 è appena iniziato e già ci sono state le prime due eliminazioni. Nel corso della prima puntata trasmessa il 23 marzo su Canale 5, il cantante Ayle e il ballerino Kumo sono stati eliminati dal talent show. Una puntata che ha riscosso un enorme successo di pubblico ma che ha smosso anche parecchie critiche. In particolare, Fabrizio Prolli che nel talent show condotto da Maria De Filippi è stato un ballerino professionista ha lanciato un attacco nei confronti degli allievi. Il coreografo infatti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui lancia un dardo velenoso nei confronti dei ballerini della scuola di Amici 23.

Fabrizio Prolli lancia una frecciatina contro i ballerini di Amici 23

Fabrizio Prolli ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dei ballerini presenti nella scuola di Amici 23. L’ex ballerino professionista del talent show ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram subito dopo la messa in onda della prima puntata. In esso, l’ex compagno di Veronica Peparini, ha scritto le seguenti parole: “Comunque fate due lavoretti in croce, uscite dopo quattro giorni dentro un talent e camminate come se foste gli dei della danza. Studiate poco e male.” L’uomo ha aggiunto che la danza in questo momento sta prendendo una direzione che non gli piace in quanto basata tutta sull’apparenza. Fabrizio Prolli ha concluso con le seguenti parole: “Crescete solo nella comunicazione (cioè che aumentate i follower). Ballettisticamente sarete dimenticati. Anzi, io vi ho già dimenticati..” Insomma, sembra che all’uomo i ballerini del talent non gli siano proprio piaciuti.