Amici 23: prime parole di Nicholas dopo l’eliminazione dal serale

Ieri 30 marzo è andata in onda la seconda puntata serale di Amici 23 dove sono accaduti numerosi colpi di scena. In particolare, l’appuntamento ha visto Nicholas finire al ballottaggio con Giovanni. Il ballerino di Emanuel Lo ha perso la sfida, tanto da venire eliminato dalla scuola più famosa della televisione. Maria De Filippi a questo punto ha elogiato il ragazzo per le sue qualità e la sua grande educazione avuta in questi mesi di programma. Nicholas ha poi visto l’ingresso in studio di tutti i ballerini professionisti di Amici 23 che l’hanno voluto salutare. In questo frangente, il ragazzo ha scoperto di aver vinto una borsa di studio per approfondire la danza a New York. A poche ore dall’eliminazione, Nicholas ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in seguito alla sua eliminazione dal serale.

Nichoals rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 23

Nicholas ha rotto il silenzio in seguito alla sua eliminazione da Amici 23. Il ragazzo intervenuto ai microfoni della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha dichiarato le seguenti parole: “Sono contento di essere arrivato a questo punto.” Il ballerino inoltre ha dichiarato di aver imparato tantissimo visto che prima di essere ballerini sono persone. Nicholas ha voluto sottolineare che essere arrivato umanamente così tanto è come una vittoria per lui. Inoltre, il ragazzo ha detto di aver superato dei momenti di difficoltà, tanto da essere pronto a nuove esperienze. Nicholas ha rivelato di voler migliorare il suo lato artistico, imparare a stare sul palco e gestire l’ansia e l’emozione. Il giovane ha concluso di aver fatto tutto ciò che voleva, tanto da non avere rimpianti.